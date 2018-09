Klar til at løfte sløret for hemmeligt Gintberg og Agger-projekt

I morgen bliver der holdt pressemøde om et projekt med navnet Westwind24, som komikeren Jan Gintberg og tv-journalisten Anders Agger står bag.

Ringkøbing-Skjern: Det handler blandt andet om C02-udslip og en lydhør kommunalbestyrelse, når komiker Jan Gintberg og tv-journalist Anders Agger tirsdag løfter sløret for det event med navnet Westwind24, som ind til da er en stor hemmelighed.

Det sker på et pressemøde på rådhuset i Ringkøbing.

Gintberg og Agger deltog for nylig i et lukket byrådsmøde, hvor de skulle overbevise byrådet om den idé, de gennem længere tid har arbejdet på at realisere.

Efter mødet var borgmester Hans Østergaard (V) meget fåmælt om både mødets indhold og den politiske beslutning.

Men en kommunal pressemeddelelse tyder nu på, at der er politisk opbakning til Gintberg og Aggers projekt. Ifølge invitationen til pressemødet har komikeren og tv-værten undfanget deres idé i et sommerhus i regnvejr og har det verdensomspændende CO2-udslip som omdrejningspunkt.

Ifølge invitationen er der tale om en ambitiøs plan for noget, som skal foregå i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dagbladet følger sagen.