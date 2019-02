Klar med nationalparkudspil om en måned

Nationalpark Skjern Å-udvalget og den grønne følgegruppe vil på et borgermøde onsdag 6. marts præsentere sit udspil til et projektområde for en kommende nationalpark.

Skjern Å: Hvis der skal samles lokal opbakning til en afgrænsning for en kommende Skjern Å Nationalpark, så kræver det dialog, frivillighed og enighed.

Det mener Nationalpark Skjern Å-udvalget og den grønne følgegruppe, som siden sidste sommer har arbejdet for at skabe fælles fodslag for et udspil til landets sjette nationalpark.

Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret på et borgermøde onsdag 6. marts i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor borgerne ikke bare vil blive præsenteret for visionen bag en vestjysk nationalpark, men også et kort over et kommende projektområde.

Ifølge borgmester Hans Østergaard (V) er kortet blandt andet tegnet ud fra princippet om at skabe en sammenhængende nationalpark af en vis størrelse, hvor der også er respekt for landbrugserhvervet.

Der er ikke tale om en færdig skitse, som lodsejere uden videre forventes at acceptere, bliver det understreget af viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.

- Ingen bliver bedt om at afstå jord til nationalparken mod deres vilje. Men mange vil blive inddraget i dialogen, og via jordfordeling håber vi at kunne tilbyde lodsejere god landbrugsjord i bytte med marginaljord som et af midlerne til at skabe en nationalpark, siger hun i en pressemeddelelse.

Klimasikring er også en del af udvalget og følgegruppens forslag. Ifølge miljøstyrelsens rejsehold for klimatilpasning bliver der peget på temperaturstigninger på op til fire grader i 2100. Det vil betyde havstigninger og oversvømmelse, og det vil kræve en række tiltag for at undgå oversvømmelse i byområderne i Skjern og Tarm.