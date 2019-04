Klar med kulturpenge - og de skal ikke gå til asfalt

Kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune er klar til at dele penge ud fra en anlægspulje, men det ligger fast, at der ikke bliver givet støtte til parkeringspladser i Hvide Sande, Nr. Vium og Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern: - Vi får mange ansøgninger ind, og nogle af dem ligger uden for vores kriterier.

Sådan siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V) - med direkte henvisning til udvalgets anlægspulje, der i 2019 rummer godt fire millioner kroner.

Udvalget har modtaget 27 ansøgninger fra blandt andet sportshaller, forsamlingshuse og idrætsforeninger, og det ligger helt fast, at der ikke bliver penge til alle.

Det er således et princip, at der ikke gives penge til "anlægsarbejde, som ikke er vedrørende bygningsmassen", og det betyder, at der ikke er kommunal opbakning til opstregning af en parkeringsplads ved Hvide Sande Hallen eller til asfaltering af parkeringspladser ved ROFI-Centret i Ringkøbing og ved Nr. Vium Sports- og Kulturcenter.