Kjærgaard er færdig som kommunaldirektør

Frederiksberg/Skjern: Frederiksberg Kommune skal have en ny kommunaldirektør. Frederiksbergs Kommunes Magistrat har besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at samarbejdet med 58-årige Torben Kjærgaard skal ophøre.

Torben Kjærgaard er født og opvokset i Skjern samt bror til Niels Erik Kjærgaard, der i november 2016 stoppede som kommunaldirektør i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Frederiksberg Kommune skriver i en pressemeddelelse:

"Torben Kjærgaard har ydet en stor og kompetent indsats i de godt syv år, han har varetaget stillingen som kommunaldirektør. Fremadrettet har kommunen et ønske om en anden profil i stillingen, og på den baggrund har magistraten besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at samarbejdet ophører".

Vilkårene for Torben Kjærgaards ophør drøftes med hans faglige organisation. Torben Kjærgaard er foreløbig fritaget for tjeneste.

Da der er tale om en personalesag, kan Frederiksberg Kommune ikke udtale sig yderligere.

Torben Kjærgaard blev kandidat i statskundskab fra institut for Statskundskab, Aarhus Universitet i 1988. Hans første stilling var budgetmedarbejder i Finansministeriets Budgetdepartement. Derefter en række andre poster i Finansministeriet.Fra 1993 til 2000 var han ansat i Kommunernes Landsforening (KL) som økonomisk konsulent, chefkonsulent og kontorchef fra 1997.Fra 2000 viceamtsdirektør i Frederiksborg Amt og konstitueret amtsdirektør frem til 2006, hvor han blev kommunaldirektør i Greve. I 2009 direktør i Kommunernes Landsforening (KL) med ansvar for området Velfærd og Service.I 2012 blev han kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune.Det har ikke været muligt at få fat i Torben Kjærgaard for en kommentar til, at han er fritaget for tjeneste.