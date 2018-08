Ringkøbing-Skjern: Som ventet bliver det Carsten Kissmeyer, som skal afløse den vestjyske stemmesluger Esben Lunde Larsen, der har fået job i USA, når Folketinget åbner efter sommerferien til oktober.

Den tidligere borgmester i Ikast-Brande Kommune og nuværende medlem af regionsrådet meddelte i sommer, at han overvejede at sige ja til opgaven som vikar frem til næste folketingsvalg. Men at det var betinget af, at jobbet på Christiansborg kunne kombineres med opgaverne i Region Midtjylland - og konklusionen blev altså, at han godt kan få enderne til at nå sammen.

Mads Rørvig stod ellers først i køen, men han takkede nej til at komme i Folketinget. Dermed kom Carsten Kissmeyer, der er andensuppleant, i spil.

Den kommende folketingsvikar kommer i øvrigt til Ringkøbing-Skjern allerede på mandag, hvor han skal være ordstyrer ved Venstres opstillingsmøde.

Det betyder, at vikaren skal styre slagets gang, når den nye faste mand eller kvinde som vestjysk folketingskandidat skal findes.

Det har ikke været muligt at træffe Carsten Kissmeyer for en kommentar til tjansen som kommende medlem af Folketinget for Venstre.