Sigtelser er på vej mod flere unge mænd, der menes at stå bag flere indbrud i kirkers redskabsskure.

- Vi har fire mistænkte, som vi har efterforsket, og vi forventer snart at sigte dem, fortæller efterforsker Ronè Højgaard, der p.t. blot mangler at sammenligne teleoplysninger fra de mistænktes telefoner og forskellige gerningssteder, før der kan rejses en sigtelse.

Efterforskningen har nemlig vist, at en gruppe af flere unge mænd, der kommer fra den nordlige del af Varde Kommune, både har organiseret og stået bag indbruddene.

RINGKØBING-SKJERN: Da politiet tilfældigt forstyrrede et indbrud i Nr. Omme Kirke ved Grønbjerg i februar og anholdt tre unge mænd, gav det et gennembrud, der kan føre til opklaringen af indbrud i flere kirkers redskabsskure både i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

20 forhold

De fire mistænkte kan forvente at blive sigtet for omkring 20 forhold, hvoraf de 17 drejer sig om indbrud, primært i kirkers redskabsskure, hvor blev stjålet værktøj og haveredskaber.

I januar og februar var der syv indbrud i Ringkøbing-Skjern Kommune ved Lønborg, Videbæk, Tim, Hee og Bølling kirker. Desuden var der indbruddet i Nr. Omme Kirke, som de tre anholdte har tilstået at stå bag, ligesom de tilstod et indbrud i Vedersø Kirkes redskabsskur samme nat.

Mændene er også mistænkt for at have stjålet designmøbler i blandt andet Skjern.