Kirketyve er sigtet for to indbrud

- Alle tre er sigtet for de to indbrud i Vedersø og Grønbjerg, ligesom de er sigtet for brugstyveri af en trailer fra Vedersø, fortæller politikommissær Bent Smedegaard fra lokalpolitiet i Herning.

RINGKØBING-SKJERN: De tre unge mænd, der blev anholdt ved Nr. Omme Kirke natten til onsdag, har tilstået, at de stod bag et indbrud i kirkens redskabsskur, ligesom de samme nat brød ind i Vedersø Kirkes redskabsskur for at stjæle bl.a. havetraktorer.

Opgav brorens navn

Den 23-årige er udover tyverierne også sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han havde en peberspray på sig, ligesom han er sigtet for at opgive navnet på sin bror i stedet for sit eget, da han blev anholdt.

Udover de to indbrud, som mændene er sigtet for, er politiet i gang med at undersøge, om trioen også er ansvarlige for de fem andre indbrud i lokale kirker, der er begået i løbet af den seneste måneds tid.

Siden 23. januar har der været indbrud i redskabsskure i Tim Kirke, Hee Kirke, Bølling Kirke, Lønborg Kirke og Videbæk Kirke.