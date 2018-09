Kirken pyntet i høstfarver

Ådum: Søndag aften var der høstgudstjeneste i Ådum kirke. Kirketjener Helle Bom havde pyntet ude og inde og gjort det festligt i anledningen.

Kornneg og store, smukke blomsterdekorationer i høstens farver var sat op i koret. Rundt i kirkerummet, hvor kirkegængerne fandt sig en plads, kunne synet af kreative dekorationer nydes sammen med de små buketter ved hver bænk.

Sognepræsten Hans Petur Kirkegaard fortalte levende om Augustin født i år 354, der som 34-årig har skrevet verdens første selvbiografi. Augustin og ligeledes præsten undrede sig over, hvorfor man i visse situationer gjorde det forkerte i stedet for det rigtige. Her kommer søndagens tekst ind med det gode budskab, hvor Jesus siger: "Jeg er opstandelsen og livet", og præsten forklarede, at Kristus vil oprejse, selv om man føler sig fortabt.

Lønborg-Egvads nye organist Charlotte Møller Nielsen var afløser, og hun sørgede for god musik til de kendte høst- og efterårssalmer.

Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet på kaffe og lagkage i våbenhuset, og det foregik i hyggeligt samvær som en god afslutning. /Bodil