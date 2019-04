Kirkegang, dildsild og lokale indkøb: Klar til påske

1) Når klokken kimer...

Min tante siger, at hun altid har troet, at jeg skulle være præst. Det blev jeg så ikke, omend jeg en enkelt gang har været gæsteprædikant ved en gudstjeneste. Men jeg vil gerne slå et slag for kirkegang, for påsken er kirkens største højtid, og det er en god anledning til netop at gå i kirke. I løbet af påsken er jeg altid i kirke en gang.

Hvis vi skal sætte en etiket på vores tid, så er det, at forandringer og effektivitet er blevet vores trosbekendelse. Her er kirken et modsvar, som fortæller os, at sådan behøver det ikke at være. Kirken tilbyder os et rum, hvor vi bare kan trække os tilbage i stilhed og reflektere over tilværelsen i nogle rammer, som er konstante og uforanderlige. Det er der snart ikke mange steder længere, hvor vi kan. Og så kan man ud fra tidens nytte-logik spørge, hvad man så får ud af påskens fortællinger? Hvis man fra et sted i sit liv kender noget til smerte, død, håb og glæde, så er jeg vis på, at man kan hente et eller andet ud af påsken, som man kan bruge i sit liv.

Egnen her er bogstavelig talt velsignet med et meget bredt kirkeliv, og der er så mange forskellige anskuelser, der hver for sig og samlet er med til at lægge brikker til det store puslespil. Det er en rigdom, og det samme er de mange forskellige kirker på egnen. Hver en kirke fortæller et stykke historie, og man kan blive beriget ved at gæste de mange kirker.

En anden fast tradition er, at jeg altid skal høre Johannespassionen, mesterværket af komponisten Johann Sebastian Bach. Bare indledningen sætter tankerne i gang, med den måde, den er opbygget på, og det er et glimrende eksempel på, hvad musik kan gøre med os.