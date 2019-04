BORRIS: Engang var Borris en stationsby med forretninger i bymidten, en masse landbrug i oplandet - og når den sidste rejse skulle ske, foregik det som en kistebegravelse på kirkegården, hvor den afdøde kom til at ligge ved siden af slægtninge, der havde levet hele deres liv i og omkring Borris.

Sidste år var hovedparten af begravelser stadig kistebegravelser, men det hænger tæt sammen med, at det var ældre mennesker, der var døde. For havde det været yngre, så var de blevet kremeret, og urnen sat ned på kirkegården.

At det går den vej, har man taget bestik af på kirkegården. 12 kistegravsteder er nedlagt og omdannet til urnegravsteder. Med tiden slutter muligheden for at få en grav på den nordre side af kirkegården, og det slutter også med muligheden for at få en grav i den nederste del af kirkegården på den sydlige side. Ad åre skal gravene i stedet være tæt på kirken.

- Det er for dyrt at passe så stort et areal, så med tiden skal vi samle begravelserne oppe ved kirken, fortæller graver Hjalti Finnsson, der uddyber, at kirkegårdens areal med tiden bliver et mere parklignende område.