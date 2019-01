Kim Larsen fortolkes på Mejeriet

Tarm: Fredag 25. januar klokken 20.00 optræder Olav Lisby på Mejeriet.

Det gør han med sit Kim Larsen-show, og der er kun få billetter tilbage.

Showet omfatter både en række af den afdøde musikers mange hits samt et diasshow med et glimt i øjet, loves der i pressemeddelelsen.

Forud for koncerten er der frivillighedsfest hvor alle de frivillige, der året igennem yder en frivillig indsats i Mejeriet bliver inviteret på mad og hyggeligt samvær samt fri adgang til koncerten, står der.

Næste arrangement er 7. februar med foredraget "Sæt mål og nå dem" ved Gunnar Ørskov.

Et underfundigt og hylende morsomt foredrag med en humor, der til tider når det Hausgaardske niveau uden, at det går ud over seriøsiteten. Gunnar Ørskov kan også prikke hul i vores sjæl og skabe stilhed og eftertænksomhed.

Gunnar Ørskov er en af Danmarks mest inspirerende foredragsholdere, som siden 1980 har holdt i hundredevis af foredrag og kurser. Han er desuden forfatter til bøgerne: "Erkend dig selv" og "Sæt mål og nå dem".