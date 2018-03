Kim Clausen stopper som museumsdirektør

- Det er et godt tidspunkt at lade yngre kræfter komme til. Museet er inde i en god gænge nu, siger Kim Clausen, der har besluttet, at han ikke vil efterlade museet med uafsluttede projekter.

Han kan mærke, at beslutningen er den rigtige. Omvendt vil han naturligvis komme til at savne museet efter 43 år.

- Jeg fylder 70 år til sommer, og jeg har været rigtig glad for museet, men alting har en ende, og jeg har været besluttet på i flere år, at hvis jeg kunne holde til det, ville jeg blive ved, til jeg var 70, fortæller Kim Clausen.

BUNDSBÆK: Ringkøbing-Skjern Museum skal have ny direktør til november, når Kim Clausen stopper på posten for at gå på pension. Det blev offentliggjort ved generalforsamlingen i Skjern-Egvad Museumsforening.

Kæmpe udvikling

Kim Clausen kom til det lille Skjern Museum i efteråret 1975. Han er uddannet etnograf, og museet lå i Skjern Anlæg og havde kun åbent om søndagen, hvilket betød, at det var en deltidsstilling.

Det første år som ansat var der 300 besøgende.

Museet var nogle år forinden blevet et statsanerkendt museum. På det tidspunkt var Bundsbæk Mølle netop blevet købt, og der var store planer for et fremtidigt museum.

Den nye generation af museumsfolk havde en ide om, at historien skulle formidles på de steder, hvor den havde fundet sted, og dermed blev Bundsbæk Mølle et foregangssted for tanken om et såkaldt økomuseum.

I de år blev Egvad Museum fusioneret med Skjern Museum, og museet kom til at hedde Skjern-Egvad Museum, som Kim Clausen blev direktør for.

Ved kommunalreformen i 2007 kom Ringkøbing Museum til, og Kim Clausen blev direktør for Ringkøbing-Skjern Museum.

Sidste år havde Ringkøbing-Skjern Museum 216.000 besøgende.