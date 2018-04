Kilometerlang fødselsdagskø

Folk strømmede til for at ønske Hansen & Larsen til lykke med de 50; nogle skulle gå et pænt stykke vej for at nå så langt!

DEJBJERG: Man må sige, at Hansen & Larsen forstår at trække alle mand af huse, når de indbyder til fødselsdagsfest!

Fredag eftermiddag fejrede entreprenørvirksomheden i Dejbjerg de 50 år, og havde i den anledning indbudt til åbent hus.

Det fik i den grad folk til at strømme til! Og det har næppe skadet, at Peter AG stod for underholdningen, mens det traktement, folk blev budt på, selvfølgelig var i topklasse.

Så mange ville hilse på firmaets ledere, Karsten Larsen og Dorthe og Brian Meldgaard, at Nystedvej på begge sider af Hansen & Larsens hovedsæde var kantet af biler hundredvis af meter på begge sider.

Men vandreturen ind til Nystedvej 2 var motionen værd.

En af firmaets store haller var indrettet til festlokale, og man må sige, at Hansen & Larsen forstod at få folk til at føle sig velkomne. Ikke nok med, at Nystedvej var kantet med små Dannebrogsflag; inde på matriklen blev folk modtaget af en flot flagallé og en rød løber.

Inden for blev folk modtaget af Karsten Larsen og Dorthe og Brian Meldgaard, der næppe fik megen tid til at smage på den gode mad, fordi de havde så travlt med at trykke folk i hånden, hilse på og sige farvel.

Dorthe Meldgaard havde dog lige tid til at fastslå, at det havde været en dejlig dag indtil nu, og hun var glad for, at så mange var mødt op for at fejre jubilæet.

Det kan man roligt sige! Da Dagbladet kiggede forbi, havde Peter AG spillet, men hallen var fortsat propfyldt med mennesker.