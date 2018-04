Kickstart på ny uddannelse

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen er toårig, og består af fire semestre opdelt i:



- Klasseundervisning



- Et 12 ugers praktikophold



- Et afsluttende eksamensprojekt



På markedsføringøkonomsuddannelsen, der fysisk vil høre hjemme på Innovest i Skjern, lægges der vægt på både klasseundervisning og team- og projektarbejde. Den studerende bliver en del af et fagligt miljø, hvor et højt teoretisk niveau og praktiske øvelser og opgaver er i højsædet; opgaver og cases udarbejdes i samarbejde med det lokale erhvervsliv.



Der vil også i et vist omfang ske et samarbejde med de markedsføringsøkonomstuderende, der vælger at gennemføre uddannelsen i Herning.



Uddannelsen giver mulighed for at gå direkte i job samt for at læse videre på en anden uddannelse, eksempelvis professionsbacheloruddannelsen.