Kernevenstre har fået nok: Løkke og Jensen fik besked om at trække sig

Kommuneformændene i Region Midtjylland opfordrer enstemmigt Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at gå som formand og næstformand, fortæller den ellers så tavse formand for Region Midtjylland selv her til aften.

Ringkøbing-Skjern: Formand for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, foretog mandag aften to svære telefonopkald.

Det ene gik til Lars Løkke Rasmussen. Det andet til Kristian Jensen.

Venstres formand og næstformand fik den klare besked, at det midt- og vestjyske Venstrebagland, som hidtil har bakket formandsskabet op i medgang og modgang, nu opfordrer dem begge til at trække sig. Tilliden er væk, lød den enstemmige konklusion fra de omkring 25 kommuneformænd fra hele den midtjyske region, som mandag holdt krisemøde på Paarup Kro.

- Venstre har den seneste tid opført sig som teenagere, der har rodet hele huset til. Nu er vi kommet dertil, hvor der er nødt til at være en voksen til stede, som siger, at der skal ryddes op, og at det skal ske nu, siger Jens Nicolai Vejlgaard, der her til aften for første gang vælger at sætte ord på konklusionen efter mødet.

- Både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har gjort en enestående indsats for Venstre, men de står i vejen for, at vi kan få ro og orden i partiet igen. Derfor opfordrer vi dem begge til at trække sig på det førstkommende landsmøde, lyder beskeden.

Efter mandagens møde i det midtjyske var Jens Nicolai Vejlgaard noget mere fåmælt og nægtede at udtale sig om mødets konklusion. Hovedpersonerne skulle have direkte besked. I dag ønsker Vejlgaard ikke at fortælle, hvordan Løkke og Jensen tog beskeden om, at den midt- og vestjyske bastion ikke står længere.

- Det vil jeg ikke kommentere, siger han kort.

Sikkert er det, at især Kristian Jensen som næstformand har været tæt på sit midt- og vestjyske bagland. Han har spist utallige oste- og rullepølsemadder til møder med de lokale partiorganisationer. Derfor gør det formentlig særligt ondt, at opbakningen er væk. Ondt gør det også på nogle af de tætteste organisationsfolk, som "gerne ville have klappet ham ud efter mange års god og tro tjeneste, som han blev klappet ind for mange år siden", som én udtrykker det.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kristian Jensen til mistillidserklæringen fra hans nærmeste bagland.

Regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard ønsker ikke at oplyse, om kommuneformændene nu aktivt vil gå ud og opfordre andre kandidater til at stille op til formands- og næstformandsposten i Venstre, ligesom han heller ikke ønsker at sætte navne på kandidater, der kunne være interessante at sætte i spidsen for partiet.

- Det har vi ikke forholdt os til, siger Vejlgaard.

Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg mødes i weekenden i Brejning ved Vejle, hvor formandsspørgsmålet skal vendes endnu en gang.