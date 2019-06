Kenneth Mikkelsen står til at tabe storkredsens sidste Venstre-mandat til rival fra Ikast

Ringkøbing-Skjern: Torsdag morgen er det stadig ikke afgjort, hvem der får det femte og sidste Venstremandat i Vestjyllands Storkreds. Stadig mere taler dog for, at mandatet ender hos tidligere Ikast-borgmester Carsten Kissmeyer.

Kenneth Mikkelsen, der er opstillet i Ringkøbingkredsen har fået 4.043 personlige stemmer på hjemmebanen i Ringkøbing-Skjern. Kissmeyer har fået 4.247 stemmer hjemme i Ikast og har samtidig høstet hele 322 stemmer i Ringkøbing-Skjern. Kenneth Mikkelsen, som er direktør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, har blot fået 23 stemmer i Ikast.

I Herning er billedet det samme: Kissmeyer har her scoret 1.160 stemmer. Kenneth Mikkelsen, der bor i Herning, har fået 504.

Kissmeyer, der er regionsrådsmedlem, fører derfor på nuværende tidspunkt kapløbet.

Det store spørgsmål bliver, hvordan de personlige stemmer er faldet i Holstebro, Viborg og Silkeborg. De tal er endnu ikke kendte. Der skal dog ske mirakler, hvis Mikkelsen her skal indhente noget. Det er snarere sandsynligt, at Kissmeyer også her kan række ind i nabokommunerne og trække stemmer.

Kenneth Mikkelsen vil dog endnu ikke konkludere noget endeligt.

- Den foreløbige konklusion er, at vi kan konstatere, at mit personlige stemmetal i Ringkøbing-Skjern blev lavere i forhold til det, Esben Lunde fik for fire år siden, så derfor ser det svært ud, siger Kenneth Mikkelsen.

Det ventes, at stemmetallene offentliggøres ved 15-tiden.