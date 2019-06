Kenneth Mikkelsen kommer ikke i Folketinget: Jeg er skuffet

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbingkredsen, som regnes for den måske sikreste Venstrekreds af alle, giver ikke valg til Kenneth Mikkelsen. Venstre bevarer sine fem mandater i Vestjyllands Storkreds, og vælgerne sender Inger Støjberg, Kristian Jensen, Thomas Danielsen, Carsten Kissmeyer og Kristian Pihl Lorentzen til Christiansborg.

Pihl Lorentzen tager med 6.963 stemmer det femte kredsmandat, som Kenneth Mikkelsen håbede at være i betragtning til.

Med 4.700 personlige stemmer var han dog langt fra og må nu nøjes med at være førstesuppleant.

- Jeg er skuffet, selvfølgelig, det er den følelse, der vælter rundt i mig lige nu. Den anden følelse er at jeg er ked at det på Ringkøbing-Skjerns vegne, og jeg synes, vi prøvede at advare mod den situation, der er opstået nu. Jeg anerkender naturligvis, at vælgerne har sat deres krydser, hvor de har. Men jeg synes, det er ærgerligt, at Ringkøbing-Skjern nu ikke har et folketingsmedlem, der er hundrede procent dedikeret til kommunen. De andre kandidater, Kristian Jensen, Dennis Flydtkjær, Annette Lind, siger de også repræsenterer Ringkøbing-Skjern, og det gør de også, men de har også andre kredse at prioritere, siger Kenneth Mikkelsen.

Kenneth Mikkelsen har fået 4.043 personlige stemmer i Ringkøbing-Skjern og i Herning 504 stemmer som sit bedste uden for hjemkredsen. I de andre kredse er han nede i tocifrede og sågar encifrede stemmetal.

Kristendemokraternes Kristian Andersen fik 5.068 personlige stemmer, hvilket er cirka 3.000 mere end ved valget i '15. Havde Kenneth Mikkelsen fået de 3.000 nye KD-stemmer, var han gledet flot ind på Borgen på det fjerde mandat.

- De 3.000 stemmer mangler i regnestykket, men kredsens Venstrestemmer blev også fordel anderledes ved dette valg. Der var flere listestemmer. Ved sidste valg blev to tredjedele af Venstrestemmerne giver personligt til Esben Lunde, men jeg har kun fået omkring 40 procent. Der er også blevet stemt personligt på for eksempel Støjberg og Danielsen, så Venstrevælgerne i Ringkøbing-Skjern har spredt sig mere denne gang, siger Kenneth Mikkelsen.

Det er endnu for tidligt at udtale sig om fremtiden som kandidat i Ringkøbing-Skjern, mener han.

- Dette resultat skal lige tages ind, og vi skal have vores evaluering. Jeg har et civilt job, jeg starter på igen mandag, og så skal jeg vende med mig selv, om dette skal være mit eneste forsøg i politik, eller om posten som første suppleant er skridtet til at lykkes næste gang. Jeg skal mærke efter, og Venstres medlemmer skal mærke efter. Der kommer også et nyt opstillingsmøde. Der er mange ting, der skal falde på plads i de kommende uger, siger Kenneth Mikkelsen.

Inger Støjberg blev den helt store stemmesluger i Vestjyllands Storkreds med 28.420 stemmer foran Kristian Jensen med 10.759, Thomas Danielsen med 8.826, Carsten Kissmeyer med 7.245 og Kristian Pihl Lorentzen med 6.963.