Kendt Skjern-film nu på streamingtjeneste

SKJERN: Lokalhistorisk interesserede kan nu glæde sig over at få et stykke Skjern-historie hjem på skærmen.

Filminstituttet, der i disse år er i gang med at digitalisere en stor del af filmarven, har nu lagt filmen "Skjern under besættelse og befrielse" ud på steamingtjenesten "Danmark på film".

Den 31 minutter lange film, der stammer fra 1945, er optaget af den kendte Skjern-fotograf P.Th. Graversen, og den giver et filmisk indblik i, hvordan Skjern så ud under besættelsen.

Blandt andet kan man se klip fra besættelsen den 9. april 1940, ligesom man kan se optagelser fra det flygtningetog, der kom til Skjern lige inden befrielsen.

P. Th. Graversen udviste stor mod ved at filme modstanden i Skjern, og derfor er besættelsestiden usædvanligt veldokumenteret i Skjern.

Dog var det tæt på, at filmene var røget i besættelsesmagtens hænder, da de en dag dukkede op i Graversens atelier, men med snilde lykkedes det at få skjult filmene i sidste øjeblik, hvilket eftertiden kan glæde sig over.