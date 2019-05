Ringkøbing-Skjern: Længerevarende synkebesvær. Vægttab. Uforklarlig blødning i afføring, sæd og urin. Sår, der ikke vil hele. Længerevarende hoste. Ændret afføringsmønster. Knuder.

Hvor mange af de symptomer forbinder du med kræft? Alle? Måske kun et par stykker?

Sandheden er, at det er de syv mest almindelige tegn på kræft. Men er du en mand, er der stor sandsynlighed for, at der er flere af symptomerne, som du ikke forbinder med kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

- Det er alvorligt, at så mange mænd ikke forbinder disse tegn med kræft, for så er der en stor risiko for, at de ikke kommer til lægen i tide. Jo hurtigere man kommer til lægen, desto større er sandsynligheden for, at man bliver helbredt for kræft. Så det er altafgørende, at flere mænd kender og reagerer på disse tegn, siger Janne Bigaard, der er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.