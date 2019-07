Katastrofe truer Skjern Å-laksen: Signalkrebsen spreder sig i Danmarks bedste laksevand

SKJERN: Vandløbsbiolog Kim Iversen har kun én god ting at sige om signalkrebsen:

- Den smager pokkers godt!

Men på alle andre områder er den invasive krebseart, der stammer fra Nordamerika, et kæmpestort og voksende problem for livet i de danske vandløb. Krebsen findes nemlig i stadig flere vandløb, og får den først fodfæste, spreder den sig hastigt.

Den findes også i Skjern Å-systemet, mest i vandløb i Herning Kommune, fortæller Kim Iversen, der er ansat af Danmarks Center for Vildlaks.

- Vi har lavet et par mindre pilotprojekter, og de viser, at den for eksempel findes i stort tal oppe i Rind Å og Fjederholt Å. Det kan blive skidt for fiskebestanden, så det er meget bekymrende, siger han.

Der er blevet brugt utallige millioner på at genoprette laksebestanden i Skjern Å-systemet; hele dette arbejde trues nu, hvis signalkrebsen breder sig yderligere i Skjern Å-systemet.

Der er flere problemer forbundet med signalkrebsens adfærd: Den graver sig ind i åbrinkerne, så de styrter sammen, og tilmudrer laksens gydebanker.

- Men den spiser også vandplanter og fiskeyngel, siger Kim Iversen.