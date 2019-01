Kasper Holtze: Fra fængselsfange til foredragsholder

Tarm: Mandag 15. januar klokken 8.15 er der et spændende foredrag på Tarm Bibliotek.

Det er Kasper Holtze, der fortæller under overskriften "Blå blink i bakspejlet". Dette er samtidig titlen på den bog, Kasper Holtze udgav i marts sidste år. Det gjorde han på utallige opfordringer - ikke mindst fra folk, der havde set ham i TV2-dokumentaren "Født til fængsel".

Her fulgte man blandt andre den dengang 26-årige Kasper Holtze, der gennem mange år havde levet et liv med svigt, stoffer og fængselsdomme.

En af dem, der skrev til Kasper i forbindelse med udsendelserne, var Elsebeth Kirk, cand.mag i musik og pædagogik, forfatter og fhv. seminarielektor. Hun opfordrende ham til at skrive sine oplevelser ned, og den opfordring havde Kasper Holtze mod på at tage op. Han skrev "Blå blink i bakspejlet", og en del af arbejdet med bogen foregik på Tarm Bibliotek sammen med Elsebeth Kirk.

Nu kommer han så og fortæller om sit liv indtil nu, og om den svære kamp for at skabe sig et nyt liv uden kriminalitet. Han sender også en advarsel til unge om at tænke sig rigtig godt om, inden de begiver sig ud i en kriminel løbebane, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Alle er velkomne, der er gratis adgang til foredraget.