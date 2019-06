Tidligere KD-partiformand opfordrer sine partifæller til grundigt at overveje, om det er indsatsen værd at gøre endnu et forsøg på landspolitisk comeback.

- Jeg ved godt, at jeg stikker kniven i folk, der lige nu er i chok. Men jeg er nødt til at bede dem overveje, om det er besværet værd at skulle ud og samle 20.000 vælgererklæringer, så vi kan gøre endnu et forsøg på at komme i Folketinget, siger Marianne Karlsmose og fortsætter:

Sådan lyder meldingen to dage efter folketingsvalget, hvor partiet blot var 194 stemmer fra det landspolitiske comeback, som en lille hård kerne de seneste måneder har arbejdet benhårdt for.

Ringkøbing-Skjern: Tidligere partiformand for Kristendemokraterne og nuværende regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose fra Tarm tvivler på, at hendes parti igen kan vende tilbage til Folketinget.

Angreb under lavmål

Hun opfordrer derfor sine partifæller til at gentænkte partiets fremtid. Ifølge Marianne Karlsmose kunne den ligge i byråd og regionsråd, hvor der er plads til at diskutere rammerne for det gode liv, som er Kristendemokraternes udgangspunkt.

- Vi har ikke en særlig stærk organisation. Projektet har været båret af meget få mennesker. Hvis vi skal gøre forsøget igen, kræver det, at vi er mange flere aktive og får en stærkere organisation i hele landet, siger hun.

Hun understreger, at det også fremover vil være op ad bakke at være Kristendemokrat i en valgkamp.

- Vi kommer ikke udenom at blive mistænkeliggjort i spørgsmål om fri abort og homoseksuelle. Der er folk, som ikke tåler vores parti. Jeg hører Enhedslistens partiformand Pernille Skipper tale om retten til at tale og tro for muslimer. Men det er der ikke plads til for missionsfolk. Vi bliver udsat for angreb under lavmål. Som når Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern betaler for at få udbredt en artikel, som fremstiller Luthersk Mission som en fundamentalistisk forening. Den slags vil vi altid være oppe imod, siger Marianne Karlsmose.

- Hvor er den åndsfrihed, som alle gerne vil tale om, spørger hun.

Marianne Karlsmose er godt klar over, at hun ikke vil høste intern ros for at rejse spørgsmålet om partiets fremtid nu, men hun kalder debatten nødvendig.