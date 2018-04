Kaos, drama og sjusk: Skjern-nederlag åbner slutspillet helt op

Aalborg: Nummer et mod nummer to i slutspilsgruppe 1. Scenen kunne ikke være bedre, da Skjern Håndbold tirsdag aften var på besøg hos Aalborg Håndbold i Jutlander Bank Arena. Et gensyn med sidste sæsons DM-finale.

Efter skaden til René Rasmussen var det ventet med spænding, hvem Skjern ville starte med på højre fløj. Her faldt valget lidt overraskende på Eivind Tangen frem for fløjspiller Mathias Gliese, mens Anders Eggert efter skade var tilbage på den anden fløj.

Skjern fik en skidt start, og selvom Tibor Ivanisevic tog godt fra i målet, blev det 3-0 til værterne rundet fem minutter, hvor især Aalborg-profilen Martin Larsen fik for let spil. Anders Eggert blev efter seks lange minutter første mand på Skjern-tavlen efter straffekast.

Skjern fik efterhånden bedre styr på Aalborgs aggressive forsvar. Efter et kvarter var det tæt og 6-5 til Aalborg efter et par stygge afbrændere i begge ender, mens målmændene tog fint fra. På højre fløj havde Eivind Tangen ikke haft et eneste skud, selvom der var flere åbne chancer for at spille mod fløjen. Når nordmanden fik bolden, blev det afleveringer i stedet for skud, og nervøsiteten kan have luret.

Frem mod pausen vandt Skjern flot en undertalsperiode med 2-1, og rundet 21 minutter blev der udlignet til 9-9. Hjemmeholdets Martin Larsen fortsatte showet med syv mål, men Skjern hang på, og med 25 minutter til pause fik Eivind Tangen endelig banket hul fra fløjen til 13-13.

Efter en målrig 1. halvleg kunne Skjern endda gå til pausen foran. 16-15 blev grundlagt af en stærk holdpræsentation ført an af især fire træf fra Jesper Konradsson og tre fra både Anders Eggert og Kasper Søndergaard.