Kantate og fastelavnsfejring

Ådum: Eleverne mødte op til fastelavn på Ådum Børneunivers festligt udklædte. Gåturen til Ådum Købmand og tilbage igen var kold, men heldigvis kunne overtøjet godt forenes med udklædning.

Købmanden Brian Pedersen tog imod udenfor på pladsen, og nogle kunder var også kommet tidligt for at se børnene og høre fastelavnskantaten. Den blev opført af hele flokken under ledelse af lærer Ina Tveden Jørgensen.

Der blev sunget om fastelavn i de gamle dage med både flæskemandag, hvor det sidste kød blev spist og hvidetirsdag med tynd bollemælk, og den lange fastetid, som fulgte efter.

Børnene blev budt ind i butikken bagefter og var turen forbi købmanden, inden de kunne fortsætte til disken, hvor der var godter til alle.

Der var en præmie til bedste udklædning blandt store og små. Astrid Bom og Vilja Ersgaard fik præmie for udklædningen som "Dansende landmænd" og pirat med hele udstyret.

Fastelavnsfejringen fortsatte i Hallen. Her gik de festligt udklædte børn og voksne turen rundt nogle gange, så der var lejlighed til at se hinandens udklædning. Fire tønder var hængt op, og i rækker efter klassetrin blev det tid for tøndeslagning. /bodil