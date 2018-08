Kandidatvalg: Dorte Jarlby vil gøre en forskel og udfordre sig selv

RINGKØBING-SKJERN: På forhånd var der ikke nogen i Ringkøbing-Skjern Venstre, der anede, hvem Dorte Jarlby var.

Det gør de nu!

Den 42-årige mor til fem børn i alderen otte til 20 har nemlig meldt sig på banen som en af fem kandidater, der skal slås om Esben Lunde Larsens ledige stol på Christiansborg.

Men hvad har fået herningenseren til at kaste sig ud i kampen om at blive valgt som folketingskandidat i en kreds, som hun lige ud indrømmer ikke at kende så meget til?

- Jeg har været medlem af Venstre i tre år. Og da jeg hørte, at der ikke var mere end to, der havde meldt sig på banen i Ringkøbing-Skjern Kredsen, tænkte jeg, at det da ikke kunne passe. Og da jeg godt kan lide at udfordre mig selv, meldte jeg mig som kandidat. Om ikke andet kan jeg i alt fald lære noget af det, siger Dorte Jarlby.

Hun er sønderjyde af fødsel, opvokset ved Genner Strand på Østkysten, og har i en årrække boet i Herning.

- Siden jeg har været 18, har jeg arbejdet i hjemmeplejen, og det gør jeg også nu som afløser og tilkaldevikar, siger hun.