Kan være én persons værk: Antallet af indbrud er steget

- Det kan være en, der har huseret, som er fløjet under vores radar. Det er lige før, en enkelt eller to tyveknægte eller bander kan vælte hele årets statistik, siger Poul Fink.

Antal indbrud falder igen

For eksempel nåede en litauisk tyvebande at begå over 30 indbrud på 10 dage, før politiet slog kloen i dem i december 2017.

Politikommissæren fortæller desuden, at Ringkøbing-Skjern og generelt hele Midt- og Vestjyllands Politikreds ligger i den lave ende, når det gælder antal indbrud. Og pilen er på vej nedad igen

- I de to første måneder i år er antallet af indbrud faldet med 30 procent i forhold til 2018, siger han.

Poul Fink opfordrer samtidig beboere til at være opmærksomme på mistænkelig adfærd og straks rapportere det til politiet. Det er nemlig en klar fordel at kunne stoppe en tyvebande, før den får fat, i stedet for at skulle fange den, når indbrudene er sket.