Kampen om V-stemmer spidser til: Hvad vejer tungest - 62 års borgmestererfaring eller en tidligere bankdirektør?

Folketingsmedlem Thomas Danielsen fra Holstebro har fået opbakning fra tunge erhvervsfolk som tidligere landbobankdirektør Bent Naur i ny støtteannonce. Kenneth Mikkelsen går efter borgmestrene.

Ringkøbing-Skjern: Med mindre end to uger til folketingsvalget spidser kampen om Venstrevælgerne og de 10.000 ledige Esben Lunde Larsen-stemmer til i Ringkøbing-Skjern. I dagens avis får folketingskandidat Thomas Danielsen, der bor i Holstebro og er opstillet i Struer, i en overraskende annonce opbakning fra en stribe markante erhvervsfolk fra Ringkøbing-Skjern. Det drejer sig blandt andre om den tidligere direktør i Landbobanken Bent Naur, hans søn Lars, der er direktør i Jysk Energi, og ejendomsmægler Jørgen Axelsen. - Esben Lunde Larsen har altid arbejdet tæt sammen om at løfte vestjyske sager. Derfor er det folk, jeg kender og har samarbejdet med. Jeg er meget beæret over, at de har lyst til at støtte. De er selv kommet til mig, siger Thomas Danielsen, der ikke får økonomisk støtte til valgkampen af erhvervsfolkene. Bent Naur kender Thomas Danielsen via bestyrelsesarbejde og kalder ham for en god repræsentant for Vestjylland. - Det havde været betydelig mere vanskeligt for mig at støtte en kandidat udefra, hvis vi havde haft en kandidat, der var bosiddende i kredsen, og jeg kender ikke den nye kandidat, siger den tidligere bankdirektør.

Fem på stribe Ringkøbingkredsens nye kandidat Kenneth Mikkelsen er også klar med en ny annoncekampagne, hvor kommunens nuværende borgmester Hans Østergaard og de fire tidligere borgmestre Iver Enevoldsen, Torben Nørregaard, Viggo Nielsen og den første Hans Østergaard åbent opfordrer til at stemme personligt på Kenneth Mikkelsen til valget. De fem herrer står for tilsammen 62 års kommunalpolitisk erfaring. Hvad vejer tungest en tidligere bankdirektør eller 62 års borgmestererfaring? - Det skal jeg ikke være dommer over. Jeg er taknemmelig over, at erhvervsfolkene vil støtte mig, siger Thomas Danielsen. Han har ikke dårlig samvittighed over forsøget på at kapre stemmer i Ringkøbing-Skjern. - I Venstre har vi ingen begrænsninger for at føre valgkamp i hinandens kredse. Her forventes det, at man er synlig i hele storkredsen, siger han. Også finansminister og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, har den seneste tid været på mange besøg i Ringkøbing-Skjern. To dage før valget kommer han igen, når han som finansminister klipper snoren til Nature Energys biogasanlæg, der bliver et af landets største.

En åben kampplads Kenneth Mikkelsen kalder det naturligt, at der er rift om stemmerne i Ringkøbing-Skjern blandt Venstres kandidater. Han ønsker ikke at vurdere, om der er mest effekt i 62 års borgmestererfaring eller en tidligere bankdirektør. Men er glad for sin borgmesterstøtte. - Det er afgørende for mig, at politik ikke er et one-man-show, men en holdindsats. Derfor betyder linket til borgmestrene meget for mig, siger han. Borgmestrenes afviser, at det er et problem, at Kenneth Mikkelsen ikke er bosiddende i kommunen, som Bent Naur antyder. - Han har vores vestjyske DNA under huden, siger tidligere Skjern borgmester Viggo Nielsen i en pressemeddelelse. Tidligere borgmester Iver Enevoldsen supplerer: - Vi har set, hvor afgørende betydning det har, at den kandidat, der bliver valgt for Ringkøbing-Skjern Kommune, har det bredest mulige netværk.