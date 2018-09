Kamp om mere asfalt: 2-1-vej er afgørende for at Vestas og Arla kan vokse

Det gør indtryk, når tunge erhvervsvirksomheder som Vestas og Arla råber på bedre vejforbindelser for fortsat at kunne udvikle sig, erkender formand for Folketingets trafikudvalg efter besøg i Ringkøbing-Skjern.

Ringkøbing-Skjern: Når Folketingets transportpolitikere rejser rundt i landet, plejer de at blive mødt med den samme historie: Vi har brug for bedre vejforbindelser for at sætte gang i væksten i vores område, lyder ønsket ofte.

Men da formand for transportudvalget Lennart Damsbo-Andersen (S) og en stribe af udvalgets øvrige medlemmer onsdag gæstede Ringkøbing-Skjern var historien lidt anderledes. Her skal der mere asfalt til, hvis Vestas og Arla også i fremtiden skal udvikle deres i forvejen store virksomheder Ringkøbing-Skjern.

Arla er i fuld gang med en milliardudvidelse i tillid til at der er politisk vilje til at udvide landevejen fra Herning til en 2+1-vej, så både tankbiler og højtuddannede medarbejdere kan passe deres arbejde. Vestas har netop investeret 2,6 millioner kroner i at udvide kryds og rundkørsler, så de stadigt voksende møllevinger kan komme fra fabrikken i Lem og videre ud i verden.

- Vi kan ikke få vores vinger ud via rute 11. Derfor må vi bruge rute 15, selv om det er en dobbelt så lang tur. Det er ikke god logistik. God infrastruktur er afgørende for vores udvikling. Møllerne bliver større og større og hvis vi skal blive i det her område, som er vores, så skal vi have en infrastruktur, der understøtter det, lød det fra Senior Vice President Tommy Rahbek Nielsen fra Vestas.

Den slags historier fra virkeligheden gør indtryk, hvis man spørger formand for Folketingets transportudvalg er Lennart Damsbo-Andersen (S).

- Mange vil gerne have nye veje for at få vækst. Det her er noget helt andet. Her handler det om at fastholde de virksomheder, som allerede leverer væksten og har stor betydning for området. Det har vi for alvor oplevet her, og selvfølgelig betyder det noget, når vi skal se på fremtidige trafikinvesteringer, siger han.

Lennart Damsbo-Andersen har dog ingen løfter med i tasken. Det har de øvrige transportpolitikere heller ikke. Alligevel tror borgmester Hans (V) på at besøget er med til at flytte noget.

- Vi synes, vi har en vigtig sag, og vi kan heldigvis fornemme større og større forståelse for den. Hvis vi fortsat skal have store virksomheder som Vestas og Arla i vores område, så skal der ske noget med vores vejforbindelser, og det budskab fortår man heldigvis godt på Christiansborg, siger borgmesteren.