Kærlighed på catwalken

2. årgang på Gymnasiet HHX Skjern holdt et stort modeshow for at samle penge ind til studieturen næste år.

Skjern: Røde hjerteballoner og kærlighedssange fik automatisk tankerne og stemningen hen på aftenens tema; kærlighed, og flere versioner af Amor gik og kastede rosenblade på publikum.

Scenen var hermed sat, da 2. årgang inviterede til modeshow for at tjene penge til næste års studietur.

- Vi valgte temaet, fordi det spreder hygge og god stemning, fortalte Kristian Thygesen og Lisbeth Mogensen, der er med til at arrangere showet.

Lokale butikker havde udlånt tøjet og sponsoreret præmier til publikumskonkurrencerne.

- Vi har været ude og tale med butikkerne, om de ville være med eller give præmier til lotteriet. Det har været lærerigt, for de vil jo også have noget retur, og der har vi så lavet små film om hver butik, som bliver vist under showet, fortæller de to medarrangører.

Alle elever på årgangen har være med til forberedelserne, og der er blevet brugt tid langt ud over skoletimerne.

- For mig er modeshowet en del af skolen her. Det gør også, at vi får et endnu bedre sammenhold på tværs af hele årgangen, siger Mette Ahle Hansen, der har stået for det grafiske arbejde ved showet.

En af de medvirkende butikker var Mr. Thomsen, og her var der ikke megen overvejelse, da henvendelsen fra eleverne kom. For butikken er det nemlig både en god måde at få vist den nyeste mode frem, men også en god måde at give lidt tilbage til kunderne.

- Det er derfor, vi er med. Vi vil gerne ud på skolen og vise vores tøj på en ny måde og samtidig være med til at give eleverne en god studietur. Vi i butikkerne vil gerne, at lokalsamfundet bakker os op - derfor vil vi også gerne bakke lokalsamfundet op, fortæller Andreas fra Mr. Thomsen.

Og det var en glad lærer, der kunne gøre status, da showet var forbi:

- Alt klappede bare. Det er så flot. Mor er stolt, roste Helle Villum sine elever.