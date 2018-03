Kæresten var sigtet for medvirken til røveriet

SKJERN: Et flere minutter langt telefonopkald er et centralt punkt i retssagen mod den 51-årige mand fra Hover, der nægter sig skyldig i at være en af de to mænd, der begik hjemmerøveriet mod 86-årige Edith Kjærgaard i sommer.

I retten blev optagelsen afspillet for den 44-årige kæreste, der godt kunne kende sin egen stemme og huske opkaldet. På spørgsmålet om, hvorfor hun ringede, var svaret, at hun gerne ville gøre sin sure kæreste god igen efter, at de havde været uvenner. Den 51-årige havde nemlig søgt efter en lejebolig på Ø. Marupvej, og kvinden ville finde ud af, om det var et sted for ham. Hun understregede gentagne gange, at den 51-årige ikke havde været indblandet i opkaldet.

Nægtede underskrift

Kvinden havde i det hele taget svært ved at huske mange ting, hvilket skyldes, at hun for et par år siden blev overfaldet på sit arbejde og siden har lidt af hukommelsessvigt. Det var også årsagen til, at opkaldet var blevet optaget, forklarede hun.

Hun var dog skråsikker, da hun nægtede at have skrevet under på en afhøring hos politiet, hvor hun ellers havde fortalt om, hvorledes den tiltalte hjalp hende med at finde nummeret på den ældre kvinde og gav hende en telefon til opkaldet, ligesom han hjalp hende med at finde på spørgsmålene.

Telefonopkaldet var en af årsagerne til, at kvinden, der har bopæl i Ølgod, selv blev sigtet for medvirken til røveriet i begyndelsen af september 2017. Politiet valgte dog senere at droppe sigtelsen på grund af mangel på beviser.