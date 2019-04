Christie Høvinghoff mistede sin far for 10 år siden. Han var 51 år, da han døde af kræft, og i dag fortryder Christie Høvinghoff, at hun ikke fik hjælp til at komme videre. Sorgen sidder stadig som et åbent sår. Ikke mindst tanken om, at hendes børn aldrig nåede at møde deres morfar.