Kæmpe mølleordre signeret med stjerneskud

FASTER-ASTRUP: Nu kan KVA Vind i Astrup roligt gå i gang med at producere vindmøller til Sydkorea. Aftalen med det koreanske energiselskab KOEN blev tirsdag underskrevet på firmaadressen på Borrisvej, og den indebærer at KVA Vind over de næste 10 år skal levere 1000 vindmøller.

Fra KOEN var der en delegation på seks personer, som var rejst til Danmark for at signere aftalen. Under besøget så de en KVA-mølle i drift, og var alle imponerede over det lave støjniveau. General Manager Mr. Park, Chae-yeong og Kurt Østergaard underskrev aftalen.

Efter at aftalen var underskrevet, var Kurt Østergaard vært ved en omgang stjerneskud på Restaurant Stuen Th. i Skjern.