Kæmpe lår og overarme: Nordens stærkeste juniorer gav den gas i Videbæk

Videbæk: Høj musik pumper ud af højttalerne og kulørte lamper blinker i takt.

Styrkeløfter Mickel Dahl Flensborg fra Tårnby nærmer sig podiet med en robotagtig gang, og gør sig kort efter klar til at lægge vægtstangen på nakken for at gennemføre sit første squat i 3-kampen.

Kort forinden har to stærke mænd lagt alle deres kræfterne i at snøre hans knæ ind i sort- og gulstribet elastikbind. Det er så stramt at den unge styrkeløfters lår og knæ hurtigt får et blåligt skær. Også dragten er stram. Faktisk siges det at styrkeløfterne må iklæde sig plastikposer for at få det hele til at glide letter i omklædningen. Og de skal også have hjælp til at få skulderstropperne af og på.

Velkommen til de nordiske mesterskaber for juniorer og subjuniorer i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Det er første gang nogensinde at den lokale styrkeløfterklub prøver kræfter med et internationalt stævne. På førstedagen fredag gik alt glat, og lørdagen tegner lige så god, lyder vurderingen Henning Thorsen, der er kasserer i klubben.

- Lige bortset fra at deltagerne roder i træningslokalet, hvor deltagerne varmer op. Det flyder med vægtskiver, talkum og skrald. Vi har fire mand til bare at rydde op. Det er irriterende. Til nogle stævner er der faktisk store bøder, hvis man ikke rydder op efter sig. Det burde vi nok også have haft her, siger han med et skævt smil.

Klubben har allieret sig med hjælpere fra både Aarhus og Randers, så der er frivillige nok til de mange opgaver, som skal løses til det internationale stævne med deltagere fra alle de nordiske lande.

Henning Thorsen er selv garvet styrkeløfter og international dommer. Det er lykkedes ham at smitte sin datter Birgitte med interessen for styrkesport. Det er godt nok et stykke tid siden, hun selv var i træningslokalet, men hun er international domme, som sin far, og de to rejser sammen til stævner i udlandet.

Farmand, der har rundet de 60 og dermed har fået mulighed for at kæmpe i en ny aldersklasse, har efter syv år genoptaget karrieren. I foråret tog Henning og Birgitte turen til Rumænien til EM. Henning som deltager og Birgitte som dommer. Et maveonde endte dog med at ødelægge Hennings comeback.

- Det var rigtig ærgerligt at ligge på hotelværelset og se, at den nye europamester vandt med min startvægt, fortæller Henning Thorsen, der har sat sig et nyt mål.

Til oktober sætter far og datter kursen mod Sydafrika, hvor der skal holdes VM. Her satser Henning Thorsen på et god resultat og at han kan klare 200 kilo i både squat og dødløft og 170 kilo i bænkpres. Det er godt nok et pænt stykke fra de personlige rekorder fra storhedstiden.

- Men de andre gamle er heller ikke så stærke længere, griner han.

Juniorløfteren Mickel Dahl Flensborg strækker en knytnæve i vejret, efter at have klarer 285 kilo i squat. Det stramme knæbind bliver løsnet, og næste styrkeløfter gør sig klar i kulissen. Nordens stærkeste juniorer kæmper videre mod pokalerne og mesterskabet. Bænkpres og dødløft venter forude.