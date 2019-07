Kæmpe fremgang i Brugsen i Hemmet: Der er ansat mere personale for at følge med

En ny butiksbygning har gjort en kæmpe forskel for Dagli' Brugsen i Hemmet. Turister har nemmere ved at finde butikken, og det smitter af på resultatet.

HEMMET: Beliggenhed er ikke helt ligegyldigt.

Det kan de skrive under på i Hemmet. Siden Dagli' Brugsen flyttede ud af sine gamle lokaler overfor kirken og ind i en nybygget butik tæt på hovedvejen. Da der blev holdt rejsegilde, regnede man med, at den nye butik kunne få en omsætning, der var en tredjedel større. Men den prognose har været alt for beskeden.

- Vores omsætning er nu på 300 procent af, hvad den var tidligere. Det er helt fantastisk, og det er beliggenheden, der afgør det. Tidligere var der mange, der slet ikke vidste at der var en butik, når de kom forbi Hemmet, men nu stopper de op, når de kan se butikken fra vejen, fortæller Allan Knudsen, direktør i Nørre Nebel og Omegns Brugsforening, der har overtaget butikken i Hemmet.

Målt i tal forventer Allan Knudsen, at omsætningen i et normalt driftsår kommer til at ligge mellem 16 og 17 millioner kroner før moms. I den gamle butik var det på syv-otte millioner kroner før moms.

Fremgangen har også betydet helt nye arbejdsgange. Butikken var nødt til at ansætte endnu flere for at holde trit med travlheden, og alene en ting som at have lagerbeholdningen på niveau med efterspørgslen er en større opgave i forhold til tidligere. Mange af kunderne er turister på vej gennem det vestjyske, og lige nu er det højsæson.

- Når turistsæsonmen er ovre, skal vi have kigget på vores set-up, og om der er ting, vi kan gøre anderledes, men vi er rigtig stolte af at være med til at åbne en butik, hvor tingene bare flasker sig, konstaterer Allan Knudsen.

At Dagli' Brugsen i Hemmet overhovedet er nået dertil, er en bedrift i sig selv, som ingen havde forudset.

For 15 år siden var brugsforeningen så meget i krise, at der blev indkaldt til borgermøde. Det lykkedes at få vendt skuden, og med hjælp fra vindmøllepenge og en investering fra Nørre Nebel og Omegns Brugsforening, kunne der bygges en ny butik på 450 kvadratmeter. Projektet beløb sig til 12 millioner kroner.