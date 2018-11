KVA-møllen gør som der bliver sagt

ASTRUP: Vindforholdene i Sydkorea er meget variable, men næsten uanset hvor KVAs mølle bliver stillet op, kan den lave strøm.

I modsætning til mange andre møller kan man selv bestemme, hvor meget strøm den skal producere.

Møllen er nemlig bygget til at yde ved de laveste vindhastigheder. Ved 2,5 meter i sekundet, hvilket svarer til, at et flag letter sig fra stangen, kan KVA-møllen nemlig producere strøm.

Det er resultatet af flere års udviklingsarbejde, hvor Kurt Østergaard bevidst er gået efter at bygge en mølle efter den mængde strøm, der skal bruges, og ikke efter hvor meget det blæser.

Hemmeligheden ligger i vingerne. De er drejelige, og når vinden er svag, har de det den største flade til at fange vinden, og når der så kommer mere pust på, drejer de ud, så der ikke er så store flader til at fange vinden.

Alt dette er motorstyret og reguleres ved hjælp af sensorer.

Næste led i møllen er generatoren, der er mangepolet, så det ikke kræver så mange omdrejninger at få den til at lave strøm.

Den møllekyndige vil spørge, hvor gearkassen er blevet af?

Svaret er, at det slet ikke er nødvendigt at have en gearkasse i en mølle med den type generator. Gearkassen har alle dage været en mølles svageste punkt, men når den er væk, kan den heller ikke gå i stykker og koste dyrt i vedligehold.

- Møllens opbygning er meget enkel og robust, og den kan lave det, man beder den om. Det tror jeg også har været afgørende for, at den kan komme ind på det sydkoreanske marked, siger Kurt Østergaard.