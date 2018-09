KD'er driller politiske modstandere: Hvor var jeres tætte kontakter til Christiansborg?

Ringkøbing-Skjern: Da Kristendemokraten Kristian Andersen under kommunalvalgkampen i november forsøgte at blive borgmester, tudede hans modstandere fra Venstre og Socialdemokratiet ham ørene fulde af, hvor afgørende det er at have et godt netværk på Christiansborg.

Et netværk han vel at mærke ikke havde, fordi hans parti ikke er repræsenteret i Folketinget.

På byrådsmødet tirsdag konstaterede samme Kristian Andersen, at det tilsyneladende ikke hjælper ret meget at have det direkte telefonnummer til landets finansminister.

I hvert fald endte Ringkøbing-Skjern med sorteper og et uforudset minus på 40 millioner kroner som følge af skattereformen.

- Jeg forstår, at det er vigtigt at have kontakter på Christiansborg. Men uanset hvor mange, man har, er der tilsyneladende ingen, der kan redegøre for, hvorfor Ringkøbing-Skjern hen over sommerferien pludselig stod med et minus på 40 millioner kroner. Jeg har ladet mig fortælle, at finansministeren ikke lige var klar over, at det var konsekvensen her hos os, lød kritikken fra Kristendemokraten.

Borgmester Hans Østergaard (V), der er manden med finansministerens nummer, lod sig dog ikke tirre af Kristendemokratens bemærkning.

Han understregede, at han har bedt om en forklaring på, hvorfor Ringkøbing-Skjern endte med at miste de mange millioner som følge af reformen.

- Jeg har haft kontakt til finansminister Kristian Jensen (V), og jeg forventer stadig et svar. Jeg håber, at det trækker ud, fordi de er grundige i Finansministeriet, sagde Hans Østergaard.

Viceborgmester Søren Elbæk (S), der også er træt af det overraskende minus, bemærkede, at man næsten skulle tro, at Kristian Andersen havde starte valgkampen.

Det er nemlig ikke længe siden, at Kristian Andersen meddelte, at han stiller op som folketingskandidat for Kristendemokraterne i Vestjyllands Storkreds.