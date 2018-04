KD'er: Strøm-motorvej i luften er dårlig stil

Kristendemokraten Kristian Andersen mener, at kommunens høringssvar skal skærpes, så der ikke bliver lagt op til forhandling om dele af strækningen i Ringkøbing-Skjern. Det afslørede han under byrådets spørgetid.

Ringkøbing-Skjern: Hvad vil borgmesteren, viceborgmesteren og anden viceborgmesteren - der sidder i det nye nationalparkudvalg - gøre for at forhindre, at højspændingsledninger i den såkaldte strøm-motorvej ikke kommer til at skæmme Skjern Ådalen?

Det ville Jens Jensen vide under byrådets spørgetid. Skjern-boen er nemlig bekymret for udsigten til 30 meter høje ledninger hen over den potentielle nationalpark.

Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede skrevet et høringssvar, og politikerne deler Jens Jensens bekymring.

Derfor appellerer Ringkøbing-Skjern til at hele strækningen kommer i jorden - ikke mindst fordi fordi kommunen om nogen bidrager til skiftende regeringers målsætning om grøn omstilling.

"Derfor finder Ringkøbing-Skjern Kommune det rimeligt, at kommunen og dens borgere tilgodeses i forbindelse med Energinets udvidelse af det danske 400 KV net ved at jordlægge ledningsanlægget," som det hedder i det kommunale høringssvar, som borgmester Hans Østergaard læste op af på byrådsmødet.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, ønsker kommunen en forhandling med Energinet.

Men den sidste del af svaret, mener andenviceborgmester og gruppeformand for Kristendemokraterne Kristian Andersen skal sløjfes.

- Jeg synes, vores høringssvar skal skærpes. Jeg har hele tiden ment, at de ledninger skal i jorden, og det har jeg hele tiden ment. Det er ikke et argument, at staten har lavet om på en beslutning om at grave ledningerne ned, fordi der ikke er økonomi til det. Det er dårlig stil, fastslår Kristian Andersen.

Viceborgmester og socialdemokratisk gruppeformand Søren Elbæk er heller ikke begejstret for luftledningerne.

- Det er en udfordring, at PSO-afgiften skulle have finansieret nedgravningen, når den nu ikke findes længere. Vi skal kæmpe for at få så meget i jorden som muligt, sagde Elbæk.