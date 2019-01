KD bakker op om Venstres bagland og vil bevare regionerne

Kristendemokraterne undrer sig over, at Venstre overhører sit bagland i sagen om sundhedsreformen og nedlæggelse af regionerne - og indtager samtidig et ledigt borgerligt synspunkt.

Ringkøbing-Skjern: Selv om statsministeren fortsat holder datoen for et kommende folketingsvalg tæt til kroppen, så er de vestjyske kristendemokrater i fuld gang med at rulle deres valgkampagne ud.

Det sker blandt andet med en højlydt undren over, at Venstre vælger ikke at lytte til sit baglands advarsler om at erstatte det folkevalgte regionsråd med en professionel bestyrelse som en del af regeringens sundhedsreform.

- Kæden hopper simpelthen af for mig, når man lægger op til at fjerne et politisk led og dermed flytte beslutningerne længere væk fra borgerne. Jeg forstår protesterne fra Venstres bagmand. Det er helt forkert at tro, at der er borgerlig opbakning til den manøvre. Kristendemokraterne er ikke med, siger Kristian Andersen.

Han understreger, at partiet bifalder forslaget om at flytte dele af sundhedsvæsnet tættere på borgerne, men det kan sagtens gøres samtidig med, at regionsrådene bevares.

Om KD's synspunkt falder i de vestjyske borgerliges smag, vil vise sig. Sikkert er det, at partiet går benhårdt efter de 18.000 stemmer i det vestjyske, som, partiet mener, kan sikre et kredsmandat og en tilbagevenden til landspolitik - og at man gerne opsamler de ledige stemmer, som Venstres Esben Lunde Larsen efterlader efter sit stop i politik.

Samtidig oplever Kristendemokraterne en fremgang i meningsmålingerne fra Voxmeter. I den første uge af januar lå partiet på 0,8 procent, hvilken svarer til valgresultatet fra 2015. I uge tre var vælgeropbakningen steget til 1,2 procent.