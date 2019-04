KD afviser at bruge kommunale penge til tre fyrtårns-events

Ringkøbing-Skjern: Lykken er at komme på landkortet.

Det mener et flertal af politikerne i Ringkøbing-Skjern, som netop har sagt god for en ny eventstrategi, der skal brande kommunen både nationalt og internationalt.

Med strategien har de sagt ja til, at der skal sættes kommunale penge af til tre såkaldte fyrtårns-events.

Som den eneste stemte den nyslåede løsgænger Svend Boye Thomsen imod strategien, mens Kristendemokraterne tager forbehold for, at der skal bruges kommunale penge på hele tre af de store events.

- Med mindre der falder en appelsin ned i vores turban med en event, der er rigtig svær at sige nej til, så mener vi ikke, at den økonomiske situation er til at bruge mange penge på tre store projekter, sagde Jens Erik Damgaard på vegne af den kristendemokratiske byrådsgruppe.

Gruppen bakker - trods advarslen om at sætte penge af til et helt nyt projekt - op om eventstrategien.

Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede sat gang i to fyrtårns-events. Foreløbigt er der sat to millioner kroner af over to år til udvikling af den grønne elbil-event Westwind24. Og så er vandsportsfestivalen Waterz er sikret kommunale penge - 875.000 kroner om året - til og med 2021. Ifølge strategien kunne en tredje event ligge inden for sport, kultur eller erhverv.

Men den tredje behøver man altså ikke lede med lys og lygte efter, mener Kristendemokraterne.

Med strategien vil der også i fremtiden være plads til de mange events som foregår uden at kommunen er direkte involveret, men støtter gennem kommunale serviceydelser. Derfor skal der fortsat være opbakning til projekter som Hvide Sande Masterclass, Ringkøbing Fjord Jazzfestival, Bork Festival og Ramsing Cup.