Konservativ formand håber, at Pia Olivia Christensen vender tilbage som byrådskandidat efter sin tænkepause, men formanden er allerede i fuld gang med at finde kandidater til næste kommunalvalg.

Ringkøbing-Skjern: Det kom som en overraskelse, at De Konservatives byråds- og folketingskandidat Pia Olivia Christensen i sidste uge meldte ud, at hun helt melder sig ud af sit parti.

Den konservative formand Henning Klausen siger nu, at han har modtaget hendes udmeldelse med beklagelse.

- Pia har kæmpet energisk og troværdigt til såvel kommunal- som folketingsvalget og har ydet en meget stor indsats i partiet, som jeg gerne vil sige hende stor tak for. Jeg har forståelse for, at hun har behov for en "tænkepause", og jeg håber, hun kommer tilbage til C som byrådskandidat, skriver han i en mail til Dagbladet.

Samtidig afslører han, at han allerede har haft sonderende samtaler med flere mulige kandidater, som bestyrelsen kan se frem til at blive præsenteret for. Konservative, der ikke er repræsenteret i byrådet, har et mål om at indstille sin spidskandidat senest til generalforsamlingen i januar næste år, og at der kan indstilles yderligere otte-ti kandidater til det kommende kommunalvalg.

- Det er givetvis en stor udfordring, men jeg er optimistisk, da vi både har en løbende tilgang af nye medlemmer og specielt efter folketingsvalget samtidig oplever en rigtig god stemning omkring vores parti, der jo markerede sig flot som en sikker og troværdig borgerlig stemme - og ikke mindst med Søren Pape Poulsen som en meget populær formand, skriver Henning Klausen, der opfordrer interesserede kandidater til at kontakte ham til en uforpligtende snak.

Mens den konservative formand i sin mail skriver, at han håber, at Pia Olivia Christensen vil vende tilbage som byrådskandidat, nævner han til gengæld ikke noget om posten som partiets folketingskandidat, som også er blevet ledig efter Pia Olivia Christensens exit.