K-folketingskandidat: Det kræver kun politisk vilje af flytte kystmøller

Vestkysten: Gør kystmøller til havmøller.

Så enkelt er budskabet fra folketingskandidat Pia Olivia Christensen (K) fra Ringkøbing, som melder sig ind i debatten om konsekvenserne af Energiklagenævnets krav om et VVM-tillæg.

- Hvor er det godt, at opstillingsmønstret - og dermed også beliggenheden - nu skal revurderes ud fra det faktiske projekt. Det er ekstremt godt kæmpet af alle involverede partere. Det har krævet en vedholdenhed og en udholdenhed, som sjældent er set tidligere. Og jeg må simpelthen bare tage hatten af for de mange vestjyder, som har kæmpet for at få sagen revurderet og som fortsat kæmper for at få møllerne længere ud i havet. Der er gjort et enestående godt stykke arbejde, skriver hun i en pressemeddelelse.

Hun understreger, at hun - ligesom så mange andre vestjyder går ind for grønomstilling, men at den ubrudte horisont over Vesterhavet også skal være en del af ligningen.

- Lad nu Vesterhav Syd komme helt ud til de nye havvindmølleparker, som staten gerne vil have placeret herud. Det er ikke en særlig svær beslutning: de kystnære møller skal flyttes, Vattenfall skal have kompensation modregnet den besparelse de får i, at 600 sommerhusejere frafalder deres erstatningskrav. Og vupti-vapti problem solved. Det kræver faktisk ikke det helt store politiske håndværk at træffe denne beslutning - det kræver alene vilje, siger den konservative folketingskandidat.