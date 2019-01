Jyllands Park Zoo løb med året erhvervspris

Ringkøbing: Hvis Ove og Ingrid Nordestgaard i dag går rundt med et ekstra bredt smil, så er der en rigtig god forklaring.

Fredag aften vandt Jyllands Park Zoo, som de to driver, nemlig Erhvervsprisen 2018 ved Vestjysk Lederforums store nytårsarrangement på Hotel Fjordgården.

Jyllands Park Zoo bliver belønnet for gennem næsten 50 år at have lokket tusindvis af turister til det vestjyske for at besøge dyreparken, som de selv kalder børnenes paradis. Nordestgaard har stået i spidsen attraktionen de seneste 21 år, hvor Ove blev zoo-direktør ved lidt af et tilfælde. Den daværende bankmand drømte om at blive selvstændig, og det endte med, at han sammen med sin kone Ingrid købte dyreparken i Haunstrup.

Siden har Nordestgaard været chef for giraffer, geder - og nu også bæltedyr - samt 10 fuldtidsansatte, tre dyrepasserelever og 80 sæsonansatte. Besøgstallet ligger mellem 160.000 og 170.000 om året.

Julie Vesterby, der er formand for Vestjysk Lederforum, sagde i sin tale til prismodtageren, at det er blevet lidt af en livsstil at drive dyrepark, som man gør det i Jyllands Park Zoo.

- I har gennem mange år bygget parken op. Gæsterne strømmer til. I er kendt og elsket af mange, som kommer år efter år for at opleve den særlige stemning. Hver år er der nyt tiltag. I ligger ikke just midt i et feriehusområde, men folk kører gerne for at besøge parken - og i år kan I fejre 50 års jubilæum, lød det.

Zoo-parret er meget glade for prisen.

- Det er fantastisk rart, at der er nogen, der værdsætter det arbejde, vi går og laver, lød det fra Ove og Ingrid Nordestgaard umiddelbart efter prisoverrækkelsen.

Ingen af de to havde hjemmefra forestillet sig, at de skulle vende hjem med hæder, en check og et kunstværk, men det var ikke desto mindre, hvad der skete fredag aften.

- Jeg troede sådan set ikke rigtig på det, da vores navn blev råbt op. Men det er herligt. Vores medarbejdere kommer til at mærke, at vi har vundet prisen. Vi må finde på et eller andet. Kunstværket skal stå i vores nye indgang, når byggeriet er færdigt, sagde Ove Nordestgaard.

Den populære dyrepark havde sidste år en af sine bedste forsæsoner nogensinde, men den lange og meget varme sommer gjorde, at det ikke blev til en ny besøgsrekord i år.

- I år vandt Vesterhavet. Heldigvis er vi ikke så afhængig af turisterne ved kysten. Vores gæster kommer også længere inde fra. Vi har faste gæster helt fra Hjørring. Familierne kommer, når deres børn er små - og igen når de får børnebørn, så det stopper heldigvis aldrig, lyder det fra de glade prisvindere.

Jyllands Park Zoo vandt prisen foran de fire øvrige nominerede Wow-Park i Finderup, hvor brødrene Hindhede har skabt en legepark i trætoppene, Hotel Skjern, hvor hotelparret Kristina Bundesen og Christian Rasmussen har en ambition om at drive hele byens hotel og derfor kræser om både madlavning og indretning, Beach Bowl i Søndervig, der hvert år trækker 200.000 gæster indenfor til alt fra bowling til fitness, Westwind, der er en kæde af butikker, der har været med til at gøre surfsporten populær omkring Ringkøbing Fjord.