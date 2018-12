Julemusical giver gæsteforestilling på Solgården

Tre veninder har tænkt sig at barrikadere sig på værelset hele julen for at se Netflix og snappe. Men det kommer til at gå anderledes i julemusicalen, som Gospelteens opfører på Efterskolen Solgården.

Tarm: En himmelsk forestilling rammer Efterskolen Solgården i Tarm lørdag 8. december 19.30; her kommer Gospelteens fra Aabenraa og opfører deres nye julegospelmusical "Min himmelske jul". Gospelteens består af 43 kormedlemmer, har tre udgivelser bag sig og coaches af professionelle koreografer og sanginstruktører, og er et af landets bedste ungdomsgospelkor, som performer med gennemført koreografi, korsang i topklasse og dygtige solister. Julemusicalen er sammensat af de bedste og mest populære sange fra korets tre forudgående julemusicals "Et barn er født", "Stjernen over Betlehem" og "Håbet er blevet tændt". Korets sange synges landet over i forskellige kirkekor og sammenhænge; for eksempel er korets nye melodi til "Et barn er født", blevet et hit.

Skytsengle griber ind Musicalens historie har sit omdrejningspunkt i tre veninder, som har tænkt sig at barrikadere sig på værelset hele julen for at se Netflix og snappe. Skytsenglene Lux og Sanktus har dog helt andre planer og et es i ærmet, som bringer de tre veninder på en lang rejse, som ændrer deres jul for altid. Ud over de offentlige koncerter er Gospelteens også kendt for deres skolekoncerter; i år skal over 3500 skoleelever ind og se deres forestillinger i Esbjerg og Kolding. Forestillingen er åben for offentligheden, og billetter købes i døren.