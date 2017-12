Julehilsner fra dem vi talte om i 2017

Abbey har fået det bedre

Ringkøbing: I starten af marts tog livet en ny drejning for Ellen Abigale "Abbey" Windfeld Lund. Hun lider blandt andet af epilepsi og hjerneskade med dysfasi, lige som hun også har autistiske træk. I 2010 fik hun derfor en lejlighed på bostedet Holmelunden i Ringkøbing.

Gennem de seneste år har Abbeys far, Hans Ole Windfeld Lund, haft en række kontroverser med kommunen omkring datterens ve og vel. I julen 2016 valgte han i protest at flytte Abbey hjem på hans landejendom 11 kilometer øst for Ringkøbing - "for at rette lidt op på hendes liv," forklarede Hans Ole Windfeld Lund her i avisen for knap ti måneder siden.

På det tidspunkt følte han og eks-hustruen, Beryl Charter Lund, at Ringkøbing-Skjern Kommune absolut ikke gjorde noget godt for deres datter, og de valgte derfor at flytte hende til København, hvor moderen bor:

- Som jeg ser Abbey, så er hun stadig en person under udvikling, men de behandler hende som en dukke, lød det dengang fra Hans Ole Windfeld Lund.

I dag fortæller Hans Ole Windfeld Lund, at hans 31-årige datter har fået en lille lejlighed på et bosted i hovedstaden - og at hun gør brug af aktiviteter i et dagtilbud lige i nabolaget:

- Hun har fået det bedre, og det virker som om, at personalet er meget mere positivt over for os - i modsætning til på Holmelunden, siger Hans Ole Windfeld Lund:

Med direkte henvisning til indsatsen - eller mangel på samme - i Ringkøbing-Skjern Kommune tilføjer han om datteren:

- Det, der er problemet, er, at hun udviser normalitet ind i mellem, men det har personalet ikke villet forstå.

Hans Ole Windfeld Lund kan naturligvis godt savne at have Abbey tæt på, men inderst inde føler han, at det er "rart at se, at hun har det bedre."