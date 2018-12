Julehåndbold i hallen: Jeg elsker at være med lige meget hver gang

16-årige Nicolaj og Tobias Pedersen har spillet i Skjern Håndbold i et årti, men at være til julecup for sjette gang er stadig noget helt særligt.

- Det er noget, der kommer automatisk, at mellem jul og nytår skal man ud at være i hallen, siger Tobias.

- Over hovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg er vant til spillerne og trænerne, og jeg elsker at være med lige meget hver gang, siger Nicolaj.

Vennerne Nicolaj Pedersen og Tobias Pedersen bor begge mindre end en kilometer fra håndboldhallen, de har spillet i Skjern Håndbold i et årti og er nu med til deres sjette Skjern Bank Jule Cup. Nicolaj går på idrætsefterskole i Bramming og træner derfor ikke med i Skjern. Da han fik muligheden for at komme med til juleturneringen alligevel, var han ikke i tvivl.

Ringkøbing-Skjern: Det er mødetid klokken 7.15 i Dejbjerg for at spille sig vågen til en åbningskamp. Det er op til fire kampe på en dag. Det er en halvflad luftmadras som seng på et skolegulv. Julecup i Skjern er også aftenkampe med fulde lægter, håndboldhold og forældre i hver en afkrog af Skjern Kultur-og Fritidscenter, og det er aftenhygge med venskabelige drillerier, som skylles ned med chips og cola fra den Netto, der ligger lige mellem overnatningsstederne og hallen.

Nicolaj Pedersen får her i julen chancen for at blive genforenet med nogle af de håndboldkammerater fra Skjern, han ikke har spillet med i denne sæson, fordi han er på efterskole. Foto: Mads Dalegaard

Spas på og uden for banen

De to 16-årige Skjern-knægte nyder muligheden for at tale med tidligere holdkammerater, møde nye mennesker og at falde i snak med de spillere på holdet, som de normalt ikke bruger så meget tid sammen med.

De muligheder er helt anderledes, når man er til juleturneringen og bor sammen, end når man bare træner sammen i hverdagen.

- Det føles lidt som at være på efterskole, faktisk. Man er sammen hele tiden og har det sjovt, siger Nicolaj.

Samtidig giver cuppen tid til noget ekstra spas, når der er fyldt i hallen. Tobias træner et U12-pigehold i Skjern til daglig, og de deltager også i cupturneringen. Han har ikke tid til at være træner for dem under turneringen, fordi han selv skal spille, men når han møder pigerne på gangen, er der altid plads til nogle venskabelige drillerier, når han hører, hvordan det er gået dem.

På banen er det også anderledes at spille, når der er mange mennesker; om aftenen spiller de ældste hold, og så er mange af de yngre hold og deres forældre blevet i hallen for at se kampene. Hvis holdet fører stort, er højre fløj Tobias ikke for fin til at forsøge sig med en piruet, inden han skyder, eller at skyde bag om ryggen.

- Det er altid sjovere at spille, når der er folk, der ser på det. Så kan jeg godt finde på at lave noget spas bare for at vise mig frem for sjov skyld. Det kan gå fuldstændig galt, og man kan komme til at ligne en kæmpe klovn, men hvis det lykkes, synes folk, at det er sjovt at se, siger Tobias med et grin.

Venstre back Nicolaj kan ikke lade være med at ryste på hovedet og at grine:

- Nu er han jo min rigtig gode kammerat, og vi snakker altid om det her. Jeg synes bare, det er åndssvagt. Det er derfor, jeg ryster sådan på hovedet, siger Nicolaj.