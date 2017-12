Julegaveræs: Flere er stolte af at handle lokalt

Ringkøbing-Skjern: Kunderne er godt klar over det.

Hvis det vestjyske handelsliv skal have en fremtid, så skal også julegaverne købes lokalt. Og det har rigtig mange valgt at gøre i år, lyder meldingen fra både Skjern og Videbæk.

- Julehandlen er gået rigtig godt i år. Vi har slet ikke været så hårdt ramt af det vakuum, som vi oplevede før og efter Black Friday sidste år, hvor der ikke var mange kunder i butikkerne i en periode. Når jeg snakker med folk, så mærker jeg en større bevidsthed om at lægge handlen lokalt. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger Skjerns bychef Mette Christensen.

Også i Videbæk har næstformand i Videbæk Handel og Erhverv, skotøjshandler Anita Søjbjerg, oplevet en lyst til at lægge handlen lokalt.

- Det er gået rigtig fint. Så længe vi kan holde sidste års omsætning, er vi tilfredse, og det er gået fint i år. Jeg vil ikke pådutte kunderne at handle lokalt, for det bestemmer man selv. Men jeg kan mærke, at flere er stolte af at handle lokalt og bevidste om at gøre det, siger hun.

Nethandlen kan vi ikke kæmpe imod, erkender Anita Søjbjerg.

- Derfor skal vi finde vores egen niche, og levere god service og en hyggelig handelsoplevelse, siger hun.

Også i Ringkøbing har handelsforeningen gjort meget for at skabe god stemning i byen. Men Black Friday har sat sit aftryk på handlen, erkender købstadschef Kim Grøn Hansen.

- Folk køber julegaver på Black Friday med rabat. Det er en større trussel, end nettet er, mener købstadschefen.

For nyligt kårede Post Nord Hvide Sande som vestjysk mester i at handle på nettet, da man var den by, som fik leveret flest pakker pr. husstand efter Black Friday. Det overraskede flere af de handlende i Hvide Sande, som faktisk har oplevet en god julehandel.

Sikkert er det, at sidste chance for at købe sine julegaver er i dag, hvor butikker rundt om i kommunen holder længe åbent.