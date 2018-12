Julegave til vinterbadere: Skjern får mobil sauna og vildmarksbade

Som et forsøg i projekt Gentænk Skjern, er der blevet lånt en mobil sauna og to vildmarksbade, som stilles op ved Skjern Bådehavn i løbet af weekenden.

SKJERN: Juletiden er fyldt med overraskelser, og i denne weekend kommer der en til alle, der enten er vinterbadere eller er vilde med saunaer og vildmarksbade.

I Skjern Bådehavn ved Dommergården, bliver der stillet en mobil sauna op sammen med to vildmarksbade. Der skal være åbent hele julen for badeglade folk, og faktisk er der flere, der er gået sammen om at give denne gave til Skjern.

I projektet Gentænk Skjern har gruppen "Det Grønne Skjern og Nationalparken" drøftet om det kunne være en mulighed at lave et å-bad, hvor man sommer og vinter kan hoppe i vandet. Ideen skulle prøves af, og her kom Peter Sand fra Naturkraft ind i billedet. Han hjalp gruppen med at skaffe sauna og vildmarksbad. Saunaen har hidtil stået i Hvide Sande, men er nu udlånt til Skjern for en kort periode. Kong Hans´Vinterbadere var med på ideen, og her har Vagn Madsen lovet at være behjælpelig med at drive det.

- Vi kan allerede nu se med vinterbaderne, at der er stor opbakning til det, og det er en lille julegave til Skjern, siger Carsten Holm Ørskov fra arbejdsgruppen, som har været tovholder på badeprojektet.