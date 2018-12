Julefuglen hentes hos en tilpas ubehøvlet kalkunfarmer

De største kalkuner, som Jens Chr. Pedersen sælger, vejer op mod 10 kilo. Det kniber lige, at de kan være i en almindelig ovn, men til gengæld er der mad til omkring 16-20 gæster. Den her vejer 9,6 kilo og koster 652 kroner. Foto: Mads Dalegaard

Hos langt de fleste danskere skal der en velstegt fugl på bordet juleaften. Så i december er der travlt hos Ådum Kalkunfarm, hvor trofaste kunder kommer igen år efter år efter både fugle og fornærmelser.

ÅDUM: Danskerne spiser and juleaften. Eller langt de fleste gør. Sådan har det været i mange år, og det bliver det sikkert ved med. Men der er nogen, som foretrækker en kalkun, og omkring 600 af dem henter deres julesteg på Ådum Kalkunfarm. - December er en travl tid for os, fortæller Jens Chr. Pedersen, der ejer farmen Den har han arvet efter sin far, som begyndte at avle kalkuner for omkring 50 år siden, og det var faktisk dengang, hvor nogle danskere begyndte at sætte den amerikanske fugl på julebordet. - Vi har mange trofaste kunder. Fredag kom en dame, som har hentet julekalkunen hos os i 48 år, siger Jens Chr. Pedersen med et smil i en lille pause mellem de mange kunder, der også kommer for at få en hyggesludder.

Kalkunen Kalkun er en amerikansk hønsefugl, der er beslægtet med fasaner. Hannen kan blive 110 cm høj og veje op mod 10 kilo, mens hunnen bliver omkring 90 cm og vejer omkring 4 kilo.



Kalkunen blev til et husdyr i Mexico kort før år 0 og spredtes herfra til Nordamerika, hvor europæiske indvandrere blev glade for at spise den, hvilket de især gør til jul og Thanksgiving. Kalkunen kom med spanierne til Europa i begyndelsen af 1500-tallet og til Danmark omkring 1550. Men der er dog europæiske kirkemalerier af fugle, der til forveksling ligner kalkuner, som er fra før 1500-tallet, så muligvis har tidligere sørejsende bragt fuglen i Europa.



Det er først inden for de seneste 50 år, at kalkunen med sit magre kød er kommet på de danske juleborde. I dag får omkring hver tiende dansker kalkunsteg juleaften.

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard

Julemarked vokser De seneste fire år har Ådum Kalkunfarm nemlig holdt julemarked i december. For når folk nu alligevel kommer til Strømmesbølvej for at hente en fugl, kan de jo ligeså godt få et juletræ, en flaske rødvin og andre julefornødenheder med hjem. - Det har været lidt svært at vænne folk fra bare at komme ind og hente kalkunen og så vende om for at gå igen, men det bliver bedre og bedre, siger Jens Chr. Pedersen og fortæller, at den sidste julekalkun som regel bliver solgt 23. december. I dag slagter han ikke selv fjerkræene pga. de mange regler om fødevaresikkerhed. Så fuglene kommer fra slagteren i en stor kølevogn, når der er julemarked. Uanset hvor mange gæster, man har juleaften, er der en kalkun i en passende størrelse. - Vi har fra fire til ti kilo. Ti-kilos fuglene giver mad til en 16-20 stykker, og dem sælger vi nok en 20 stykker af, siger kalkunfarmeren.

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard

Traditionernes tid Tage og Birgit Klausen er kommet fra Strellev og skal være seks familiemedlemmer om julebordet, så de tager en syv kilos-fugl med hjem. Den er rigelig stor, men så er der også noget til dagen efter. Det er cirka 17 år siden, Tage Klausens afdøde far første gang hentede en kalkun i Ådum. Men julen er traditionernes tid, så familien kommer tilbage hvert år. Selvom det ifølge Tage Klausen er af en helt anden grund, at de kommer tilbage år efter år hos Jens Chr. Pedersen: - Han er tilpas ubehøvlet, lyder det tørt fra Tage Klausen, der supplerer udtalelsen med et glimt i øjet. - Nogen skal jo ha' med grovfilen, kvitterer kalkunfarmeren lunt og fortæller en røverhistorie, om dengang hans far sendte en kalkun med rutebilen til Grindsted, fordi kunden ikke selv havde en bil.

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard

Kalkun skal have god tid Kalkunen er en tør fugl, siger mange, men det er kun, fordi de ikke har forstået, hvordan den magre fugl skal tilberedes. - Mange giver den fuld drøn på temperaturen i ovnen. Men så bliver den tør, fortæller Birgit Klausen. Hun har en ganske simpel strategi for at få en saftig og smagfuld kalkun ud af ovnen. - Man skal sætte den over i god tid. Jeg sætter den i ovnen ved 10-tiden ved 150 grader og passer den med vand i løbet af dagen. Så er den klar til aften. Og jeg putter ikke noget ind i den, understreger Birgit Klausen. Jens Chr. Pedersen ser enig ud. Han om nogen ved, hvordan en kalkun skal tilberedes. Selvom han ikke selv skal spise kalkun juleaften. - Nej, der skal vi da have and, siger han med et grin og tilføjer, at familien jo får kalkun til hverdag.

Foto: Mads Dalegaard Fredag kom en kølevogn fyldt med fjerkræ. Allerede lørdag ved middagstid var der ved at være godt tømt ud, fordi kunderne kom i en lind strøm. Men der er masser af fugle endnu og de bliver solgt helt frem til lillejuleaftensdag. Foto: Mads Dalegaard

Indlæser...

Foto: Mads Dalegaard Tage og Birgit Klausen tager hvert år på en lille udflugt til Ådum i december. Hans far begyndte at købe julestegen for omrking 17 år siden og det var en succes, så familien har holdt fast i kalkunen, som Birgit har lært at stege til perfektion. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard

Foto: Mads Dalegaard Ådum Kalkunfarm har julemarked, hvor man kan selvfølgelig kan købe kalkuner, men der er også ænder og gæs. Og så byder julemarkedet på masser af andre julerier såsom dekorationer, pynt, vin og delikatesser. Foto: Mads Dalegaard