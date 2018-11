Julebelysning i Skjern: Bare vent - der kommer mere

SKJERN: Skal vi virkelig nøjes med den julebelysning i år?

Sådan lød debatten på Facebook, da julebelysningen begyndte at komme op. Tidligere har der været guirlander over Bredgade, men det er slut, og foreløbig kommer de ikke igen. De guirlander, som Skjern Handelsforening rådede over, var i så dårlig stand allerede sidste år, at det ikke kunne klare en sæson mere. Oveni er Bredgade særdeles udsat for kraftig vind, og flere gange har man måttet genopsætte dem, efter at decemberstormene er rullet ind over byen. Økonomien er heller ikke til at hænge nye op, så lige nu er der sat lys op i træerne langs Bredgade.

- Sidste år kostede det 133.000 at have guirlanderne oppe. Mange tror at prisen er langt lavere, men det er ikke forsvarligt at sætte dem op igen. Vi er godt klar over, at der er delte meninger om, at der ikke er guirlander længere, men vi håber at det bliver taget godt imod, fortæller bychef Mette Christensen, Skjern Handelsforening.

De seneste dage har hun fået mange forespørgsler om julebelysning, men hver gang har hun svaret, at installatørerne ikke er færdige med at montere kæderne.

- I de næste dage kommer der en overraskelse, som ingen har forestillet sig, understreger Mette Christensen, der ikke vil løfte sløret for hvad det er.

Men bestyrelsen har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Installationsforretning været rundt og se på forskellige julebelysninger og udvalgt noget, som ikke tidligere er set, ligesom mange tilbud er taget hjem.