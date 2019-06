Jordbærfromage - en let og lækker sommerdessert

Inspiration:

Der er altså ikke noget som friskplukkede danske jordbær. I hvert fald ikke i denne tid, og der er mulighed for enten at købe dem i supermarkedet eller gøre det til en hyggelig familieopgave at tage ud og plukke dem selv.

Opskriften:

500 g jordbær

1 spsk vaniljesukker

5 dl piskefløde

1 dl vand

6 blade husblas

Sukker efter smag

Læg husblassen i blød i en skål koldt vand. Kog jordbærerne i en gryde med vandet, tilsæt sukker og smag til. Kog jordbærerne godt ud og blend dem til slut så de er helt purerede. Tag gryden af blusset, vrid husblassen fri for vand og tilsæt husblassen. Rør godt. Stil jordbær på køl indtil de er kolde, men ikke helt stivnede.

Pisk fløden let med vaniljesukkeret. Tag 1/3 af flødeskummet og rør det forsigtigt sammen med jordbærerne. Vend derpå jordbærmassen over i resten af flødeskummet og saml det forsigtigt.

Stil fromagen i køleskabet minimum seks timer.

Pynt med flødeskum og friske jordbær

Og dertil:

Et køligt glas Moscato d'Asti